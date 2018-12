5 dic 2018

Lo mejor cuando se es un personaje público y antes de que se comiencen a extender los rumores, es dar la cara y ofrecer la información de primera mano. Eso es lo que debe de haber pensado Cardi B, que acaba de anunciar que su historia de amor con Offset ha llegado a su fin.

Ha sido con un vídeo en Instagram como ha informado al mundo de que es una mujer soltera. 42 segundos le han bastado para dar las explicaciones pertinentes y zanjar, si es que pudiera haberlas, las habladurías al respecto.

"Somos muy buenos amigos y somos muy buenos socios de negocios. Saben, él siempre será alguien a quien acuda para hablar, y nos tenemos mucho cariño, pero las cosas no funcionan entre nosotros desde hace mucho tiempo", asegura la cantante durante la grabación.

Puede que lleve un tiempo divorciarse"

"No es culpa de nadie. Creo que simplemente se nos acabó el amor. Ya no estamos juntos. Puede que lleve un tiempo divorciarse. Siempre voy a tener mucho cariño por él porque es el padre de mi hija", añade tras advertir que ha intentado arreglar las cosas, pero que no han llegado a ningún acuerdo.

