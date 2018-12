5 dic 2018

Nadie es capaz de imaginarse la saga de 'Crepúsculo' sin pensar en Robert Pattinson o Kristen Stewart, pero originalmente la autora sí. La escritora Stephanie Meyer dejó muy claro, antes de que se empezase a producir la primera de las películas, quiénes eran sus actores favoritos para cada uno de los papeles.

Ha salido a la luz un fragmento de un blog de Stephanie en el que muestra su disgusto porque nadie le había preguntado su opinión en relación a quién protagonizaría las películas de sus libros. "Mis opiniones sobre la película parecen no importarle a nadie. No tengo influencia en nada de lo que está pasando. Nadie me va a preguntar sobre quién debería protagonizar 'Crepúsculo'", escribía la autora en uno de los post de su blog.

El caso es que imaginaba a su "Edward y Bella perfectos" y esos no eran ni Kristen Stewart ni Robert Pattinson. El papel de Bella, dejaba muy claro que no quería que fuese ninguna actriz 'popstart' y, tuvo suerte, porque Kristen Stewat no era "de esas que hacen 'playback'/actriz para el papel". Pero no protagonizó la película Emily Browning, que era quién ella quería. Ni tampoco el papel de Edward se lo dieron a Henry Cavill, su Edward perfecto.

A pesar de sus amenazas de saltar del edificio más alto si nadie le hacía caso, la saga de 'Crepúsculo' fue protagonizada por la pareja que luego se llevó a la realidad: Kristen y Robert. Y Aunque Peter Facinelli no lo hizo nada mal como Carlisle Cullen, sí que hubiese estado genial ver a Charlie Hunnam, protagonista de 'Sons of Anarchy' ('Hijos de la anarquía') haciendo ese papel.

