7 dic 2018

Las emociones a las que ha tenido que hacer frente Aurah no han sido pocas. Primero el gran reencuentro con su hijo, y ahora los comentarios de Suso.

La relación de Aurah y Suso no sabemos si va a dar mucho más de sí fuera de la casa. Lo último que ha molestado a la exconcursante de 'GH VIP' es un comentario de Suso por una de las bailarinas. Comentarios que suelen ser muy comunes en él.

"Tete, mira la rubia, ¿eh? Madre mía, cómo está la piba, loco", le decía Suso a Asraf de una de las bailarinas. Todo esto fue mientras veían uno de los vídeos de la prueba semanal. Pero por si no había quedado claro, Suso insistió varias veces con lo mismo y eso fue lo que le molestó.

Jorge Javier no dudó ni un segundo después de los vídeos en preguntarle que le parecían los comentarios de este. Aurah dijo: "No me han gustado. Sobre todo porque lo ha dicho un montón de veces y yo entiendo que lo puedas comentar una vez, pero más ya me parece un poco de mal gusto". Pero no se quedaba contenta con sólo expresar su opinión. Pidió volver a la casa, y Anuar, hermano de Asraf, no podía creérselo. Eso sí, la relación con su suegra dice ser inmejorable, pero con Suso ya se verá fuera a dónde le lleva.

También le preguntaron sobre los rumores de su noche de hotel con Tony Spina, y dejó bien claro que no había pasado nada. Tony mientras sigue con los rumores de su estrecha amistad con Makoke. Y ella mientras sacando a la luz todos sus rollos pasados: de Brad Pitt a Julio Iglesias.

