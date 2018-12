8 dic 2018

Bien podría tratarse del culebrón de la existosa serie de 'Criadas y Malvadas', pero no, es la vida real. Esta vez, la historia tiene como protagonista a María Teresa Campos y de estrella invitada a su empleada del hogar, María Silva. La misma que cautivó el corazón de muchos espectadores cuando hizo una discreta aparición en la primera temporadas de 'Las Campos'. Ahora, de repente, planea una nueva aparición, pero no para cumplir los deseos de María Teresa ante la cámara, más bien todo lo contrario.

Todo comenzó cuando María Silva denunció por despido improcedente a la presentadora, afirmando que recibió un mensaje de ella en el que ponía: "por mí, puedes quedarte en Perú". Rápidamente la matriarca del clan Campos quiso defenderse al afirmar que esta "traición imperdonable" tenía una explicación con pruebas. Al parecer, según declaró, su empleada del hogar no se presentó en su puesto de trabajo cuando debería ni respondió a las llamadas y mensajes que la televisiva familia le mandó. Tampoco a un burofax. "Ella tenía un plan. No tenía previsto volver. Hemos visto que se había llevado todo de su habitación", afirmó Carmen Borrego.

Ahora, la peruana ha contratado los servicios de un representante y, según 'Jaleos' se vende al mejor postor (sea televisión que revista del corazón) con la intención de airear las intimidades de un clan que mediáticamente suscita cuanto menos curiosidad.

Traiciones anteriores

Pero María Silva no ha sido la única empleada del hogar que ha traicionado la confianza de la celebrity con la que trabajaba. Isabel Pantoja podría dar algún que otro consejo a María Teresa Campos, dado que en este tema ya es experta. No sabemos bien qué es lo que pasa tras los muros de Cantora, pero la tonadillera no ha tenido mucha suerte a la hora de elegir al servicio. La eterna y pública lucha sigue siendo a día de hoy con Dulce, la niñera más famosa de la televisión. Entre idas y venidas, cruce de acusaciones, amenazas de demandas y algún 'Deluxe' (Telecinco), ambas siguen acaparando titulares y, de vez en cuando, la exniñera suelta una bomba que hace temblar los cimientos de la famosa finca.

La niñera de Mónica Cruz la acusó de explotación laboral

Pero no solo ella ha traicionado a la cantante. Hace unos años fue Laura Cuevas, hija del mayoral, después llegó a los platós Eduardo, apodado El Tato y casi ilusión amorosa de Isabel Pantoja, y ahora Mari y Emilia, que llevan trabajando en su casa más de 27 años y han puesto precio a los secretos de la tonadillera, eso si queda alguno por saber que no hayan contado anteriormente otros.

En el caso de David Bisbal, él no tenía el enemigo en casa, pero sí Elena Tablada. El que fuese chófer de la entones pareja, Carlos Phillip Llopi, dio unas impactantes declaraciones en mitad de la guerra entre el cantante y la diseñadora. "Es déspota y fría, una persona que nunca quiso a David. Se gastaba 7.000 u 8.000 euros en ropa y no trabajaba en esa época", afirmó, y añadió: "Me fui voluntariamente porque no quería volver a esa casa. Aquello me destrozó la vida y me separé de la madre de mis hijas", que también trabajaba en la casa.

Toño Sanchís también se vio envuelto en problemas judiciales con su empleada del hogar. Como 'Corazón' publicó, el enemigo íntimo de Belén Esteban fue denunciado por Lucimar C. S. por haber estado, supuestamente, un año y ocho meses trabajando para él sin contrato. Al parecer, ella mostró en varias ocasiones su descontento con la situación e incluso llegó a un acuerdo con Sanchís para obtener un contrato de trabajo, pero su situación nunca se legalizó. Él alegó entonces que Lucimar no le facilitó los papeles para poder regularizar su situación.

Elena Tablada fue tachada de "déspota y fría" por su exchófer. pinit

También hace algunos meses que se conoció la noticia de que Yajaira Paola Cruz, niñera de Mónica Cruz, interpuso una denuncia al afirmar que trabajaba en su casa en situación irregular al no ser dada de alta en la Seguridad Social. En la denuncia también incluyó a la oscarizada Penélope Cruz porque, según su versión, era conocedora de todo lo que estaba ocurriendo. De hecho, aseguraba que la actriz le obligaba a realizar labores del hogar en jornadas de hasta 16 horas al día sin descansos. Con tal de evitar un escándalo al tener que verse las caras en los juzgados, Mónica Cruz zanjó el tema pagándole 4.000 euros.

