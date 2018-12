11 dic 2018

Estamos en otoño y, como diría Serrat en su canción, llueve y llueve… Un día complicado para estar en la calle, pero estamos citados por la escritora y presentadora Nuria Roca, que participa en un evento organizado por Royal Canin, para alertarnos de que el sobrepeso no es bueno para los animales. Este problema afecta al 50% de las mascotas y la única forma de prevenir es cuidar la dieta y hacer ejercicio. Pepita acompaña a Nuria, pero no parece que tenga ningún problema de sobrepeso. Ha querido venir para informarse por si en un futuro tiene que tomar medidas y, además, se lo piensa contar todo a Violenta, su hermana putativa, a la que sí parece que hay que hacerle alguna observación sobre su peso.

Corazón Nuria, tiene dos perras: Violenta, que no ha venido, y Pepita. ¿De qué razan son?

Nuria Roca Violenta es un ratón de Praga de tres años y, por el tamaño, no hace honor a su nombre aunque empieza a sacar carácter. Se está volviendo protectora y gruñe cuando alguien se le acerca.

C. Como Violenta no está, empecemos por Pepita. Parece que es una teckel miniatura, ¿no?

N.R. Lo es, además me encantaría contarte como fue nuestro encuentro. Hace seis años iba por la Gran Vía y me encontré con un chico que llevaba un teckel pequeñajo. Me acerqué y vi que era un cachorrito. Me dijo que vivía en Nueva York, que la perrita se llamaba Chelsea como su barrio y nos despedimos. La sorpresa fue cuando al cabo de cuatro años contacta a través de la radio conmigo y me dice: «Tengo a Chelsea embarazada y me gustaría que te quedaras un cachorro de la camada». Yo tenía a Violenta, pero no le pude decir que no. Le puse Pepita, por la Pepita de Oro: tiene año y medio, y es maravillosa.

C. ¿Cómo se lleva Violenta con la neoyorkina Pepita?

N.R. A Violenta le salió el instinto maternal y ha cuidado de Pepita, aunque también se ha encargado de marcar su territorio. Según me ha dicho el veterinario, llegará un momento en el que Pepita se impondrá por el tamaño y la fuerza, y tendremos una lucha de poder. Hasta que llegue ese momento, si es que llega, se llevan muy bien y se hacen mucha compañía. Realmente, fue un regalo para Violenta

"Conté con un adiestrador que me ayudó a incorporar ciertos hábitos"

C. De la intendencia familiar perruna, ¿quién se encarga?

N.R. Yo. Me encargo de sacarles, de darles la comida, de llevarles al veterinario, bañarles... Las he educado como buenamente he podido, pero hubo un momento en el que llamé a un adiestrador, Manu, y me ayudó muchísimo porque, sin querer, vas incorporando hábitos. Estuvimos dos semanas trabajando con ellas todas las tardes una horita.

C. ¿Recuerdas alguna de las cosas que tuviste que aprender?

N.R. Claro. A la hora de pasearlas llevo a las dos, cada una con su correa y en su sitio. Lo importante es que sepan que no pueden tirar. Ellas tienen que ir a tu ritmo. Cuando se adelantan, tiras un poquito de la correa, les dices: "No" y ellas van incorporando signos y señales que desconocían.

C. Ahora que me habla de la comida de los perros, la gente que tienen mascotas, ¿saben cómo se les debe alimentar?

N.R. Nos dan unas pautas, pero de lo que no somos conscientes es de lo peligroso que es el sobrepeso. No es solo que no esté ágil o gordo, supone un problema de salud grave, hay que ser estrictos en la alimentación. Hoy he aprendido un truco maravilloso: se puede mezclar la comida en seco con la comida húmeda y se llama, mixfeeding o alimentación mixta, una fórmula equilibrada.

C. A golpe de vista, Pepita no parece que tenga sobrepeso…

N.R. Está en su peso, pero Violenta está un pelín gorda.

"El equipo de 'El Hormiguero' es fantástico"

C. Llevamos un rato hablando de Pepita y Violenta: ahora me gustaría saber cómo ha sido su incorporación a 'El Hormiguero'.

N.R. Es un equipo fantástico, yo les conocía desde hace años, trabajé con Pablo Motos en la radio en el programa No somos nadie. Tengo que decir que trabajar con un equipo de casi 140 personas y ver lo que son capaces de hacer, es digno de admiración.

C. ¿Cómo es Pablo Motos?

N.R. Tiene una gran capacidad de trabajo y una gran exigencia con su programa. Es una forma de trabajar, de gestionar un equipo y unos contenidos que se terminará estudiando en la Facultad de Ciencias de la Información.

C. ¿Que es lo que más le gusta de este programa de Antena 3?

N.R Es un cúmulo de acciones. En El Hormiguero son 45-50 minutos concentrados de una vorágine de contenidos, de ritmo. Algo aislado de 'El Hormiguero' a lo mejor no tiene sentido, pero allí dentro es un mundo en el que todo guarda una coherencia.

Gracias Nuria, espero conocer en otro momento a Violenta.

