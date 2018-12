11 dic 2018

Aún estamos tratando de digerir que la ruptura entre Alfred García y Amaia Romero y ya se ha producido el reencuentro entre ellos. Pero que los amantes de Almaia no se emocionen, que tan solo se trata de una simple coincidencia dentro de un mismo recinto en el que ni siquiera les vimos rozarse.

Sucedió el pasado fin de semana, en el concierto que su compañero de 'OT 2017' ofreció en Barcelona y que sirvió para que muchos de ellos se reunieran para mostrarle su apoyo. Alfred, incluso, se subió al escenario con él, mientras Amaia disfrutaba de la música del canario entre el público.

Alfred tuvo palabras muy cariñosas para Agoney. "Hoy nuestros caminos se han vuelto a cruzar en el escenario de La 2 del Apolo, en tu primer 'sold out' en Barcelona, que seguro que será el primero de mucho, y homenajeando a Freddie. Don't stop me now. Somebody to love? I love you Agoney", le dedicaba.

Algo más de un año después de su salida de la Academia, los chicos de aquella exitosa edición de 'OT' siguen con su carrera musical. Muchos de ellos han presentado trabajo en las últimas semanas, aprovechando que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y pueden sacar tajada de los regalos de estas fechas.

Pero lo que parece más complicado que vayamos a ver, al menos a corto plazo, es una nueva colaboración entre Alfred y Amaia. Deberá pasar tiempo para que él, a quien vimos muy afectado, cure las heridas de su corazón.

Más noticias de Alfred y Amaia...

- Así se refirió Alfred a Amaia durante su visita a 'OT 2018'

- El secreto que esconde el 'single' de Alfred García hacia Amaia Romero

- La conversación en la que rompieron Alfred y Amaia (con cobra incluida)