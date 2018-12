11 dic 2018

Suso le ha dedicado unas bonitas palabras a Sofía desde la casa de Guadalix, pero ¡que no cunda el pánico! También ha aprovechado y ha dejado claro que quiere a Suescun como amiga, pero que quiere casarse con Aurah.

La defensora de Suso desde el plató de 'GH VIP 6' no lo está teniendo fácil con las relaciones que tiene este con todo tipo de concursantes, exconcursantes de 'Gran Hermano' e incluso gente de fuera. Pero esta vez él ha dejado claro las intenciones de su mensaje.

"Sofía, 'chiquitaja', quiero agradecerte muchísimo que me estés apoyando, de corazón. Me alegra que pese al tiempo que pase seguimos estando juntos, seguimos manteniendo ese mínimo de amistad. Me alegra mucho sentirte de mi lado y me gustaría que siguiéramos así muchos años porque deseo y ansío que sigas triunfando como lo estás haciendo, porque te lo mereces", decía Suso a Sofía Suescun, la ganadora de 'Supervivientes 2018'.

Ambos han tenido algunas historias juntos pero por encima de todos los amoríos, queda la amistad. Y Sofía le ha contestado con un mensaje desde su cuenta de Twitter: "Te quiero amor". Muy parecidas a las palabras que le dedicó Kiko Matamoros a ella. La diferencia radica en que esas fueron en una conversación privada que la reina de los "realities" no dudó en compartir, y que las intenciones son bien diferentes.

Suso está en las puertas de la final de 'Gran Hermano', y además de tener una curtida experiencia en la casa de Guadalix, parece que también aprovecha para hacer referencias a los que sí que dejaron huella en 'GH'. Sofía Suescun fue la ganadora de 'Gran Hermano 2016', y ha seguido arrasando por todos los "realities" por los que ha pasa. Aunque ahora está haciendo un "reality" directamente sobre su vida, 'Los Mundos de Sofía'. Esperemos que Suso no aparezca por aquí, porque es demasiado íntimo y a Aurah no le haría mucha gracia.

