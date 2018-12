9 dic 2018

El pasado jueves, Mónica Hoyos se quedó a las puertas de la final tras ser la última expulsada de 'GH VIP', el reality que ha marcado un antes y un después en su vida.

Rota de dolor, expresó en el plató junto a Jorge Javier Vázquez, que la presencia Miriam Saavedra en la casa le ha destrozado. “Si no me hubieras metido a Miriam hubiera estado más feliz”, confesó.

Todo ello en un momento en el que las declaraciones de su ex Carlos Lozano terminaron por hundirla: "Se trata de una persona a la que yo tenía muy grande. No me esperaba esta reacción de Carlos. Qué pena que piense que Miriam y yo nos hemos aprovechado de él".

Y es que al parecer, desde su salida, todo ha ido de mal en peor. El colaborador y amigo de Mónica, Rafa Mora, explicó en 'Sábado Deluxe', que la peruana no atraviesa por su mejor momento, por lo que podría tomar la decisión de abandonar los platós y alejarse de la televisión durante un tiempo. Rafa aseguró que "está destruida" y que a partir de ahora, necesita llevar otro tipo de vida.

Monica Hoyos con su hija por las calles de Madrid. pinit

Además, comentó que la exconcursante de 'GH VIP' está pensando en pedir ayuda profesional para lidiar con todo el sufrimiento por el que ha atravesado estos meses. A pesar de todo, ya hemos podido ver sus primeras imágenes paseando con su hija por las calles de Madrid tras abandonar el programa. ¿Dejaremos de ver a Mónica Hoyos en televisión?

