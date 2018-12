13 dic 2018

Hace un par de semanas, en un adelanto de uno de los capítulos de 'Keep Up With the Kardashian', Kim contaba cómo había sido aquel coqueteo con las drogas que recuerda con horror. Concretamente revelaba que había consumido éxtasis aquella noche en la que se le ocurrió grabar con Damon Thomas el vídeo sexual que la encumbró a la fama.

Ahora, en una entrevista con 'Busy Tonithg', hemos sabido cómo se tomó su madre, Kris Jenner, la noticia cuando la propia Kim fue a contárselo al día siguiente... "Siempre le cuento todo a mi madre, tenemos una relación muy cercana desde siempre, así que llegué a casa y le dije: ¡Oh Dios mío, mamá, ayer por la noche tomé éxtasis...'", ha manifestado que le contó.

La respuesta de su madre fue tajante y parece que le convenció el discurso, porque asegura que nunca más ha tenido la tentación: "Tú algún día no podrás tener hijos, no puedes hacer esto, vas a arruinarte la vida".

"Estaba tan enfadada, porque ella nunca probó las drogas… Estaba tan enfadada pensando que me iba a convertir en una especie de drogadicta… Y pensé que tenía razón y que esa no era yo, no he vuelto a hacerlo de nuevo", asegura que concluyó Kris, haciéndola reflexionar.

Más noticias sobre Kris Jenner...

- Lo que pagó Kris Jenner por mudarse cerca de Kim Kardashian

- Kris Jenner sabía que Caitlyn era trans antes de casarse