14 dic 2018

Nos son buenos días para Manu Tenorio. Han pasado ya unos meses desde que el cantante informó a sus seguidores de que había sufrido un accidente doméstico, al quemarse el cuerpo con el cuadro de luz de su casa.

Tuvo que ser ingresado de urgencias y permanecer en el hospital varios días. Finalmente ha conseguido recuperarse después de llevar vendas en algunas partes de su cuerpo para curar así las quemaduras que le había producido el accidente.

Poco después, mostró en sus redes sociales que ya estaba totalmente recuperado aunque hace a penas un día, ha confesado que no atraviesa por un buen momento: "Todos tenemos derecho a nuestros momentos de bajón, cuando ves que otra vez te encuentras solo...es lo que hay... pero bueno es momentáneo son solo esos 5 o 10 minutos en las que no entiendes porque las cosas no son como deberían ser...", comenzaba a explicarse.

Y añade: "Nadie va a pagar la luz que llevo dentro mientras tenga salud y mi familia siga confiando firmemente en mi... y mi hijo siga creyendo que soy el mejor cantante", bromeaba. Esperemos que ese mal rato haya servido para que Manu Tenorio vea las cosas con más claridad. ¡Ánimo Manuel!

