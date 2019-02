27 feb 2019

Hacía tiempo que no le conocíamos pareja a Tamara Falcó -que hace un par de meses nos confesaba que no quería ser madre soltera-. Desde que lo dejó con Enrique Solís, con quien reconoció haber tenido un acercamiento, lo cierto es que la hija de Isabel Preysler decidió centrarse en su nuevo proyecto en el mundo de la moda y en cultivar su fe. Pero Tamara ha encontrado a alguien a quien está dispuesta a hacer un hueco en su vida.

Ha sido ella misma quien, en un evento organizado hace unos días por Jaguar, marca de la que es embajadora, ha confesado que está dispuesta a dar una nueva oportunidad al amor junto a ese chico misterioso al que está conociendo.

Han sido dos citas sin beso, por ahora, y un día a Misa juntos"

"Han sido dos citas sin beso, por ahora, y un día a Misa juntos. Es todo muy reciente. ¡Tanto que aún no se lo he contado ni a mi madre!", desvelaba Tamara de esas primeras piedras que ha colocado para levantar el edifico del amor junto a esta persona que, como ella dice, aún no tiene ni el visto bueno de mamá Preylser.

¿Cómo es él? Falcó no tuvo problemas en dar algún detalle de ese chico que ha conseguido que las mariposas revoloteen de nuevo en su estómago: "Es un poco mayor que yo. No es conocido a nivel social. Es guapo, tiene los ojos verdes, muy deportista...".

"Ya sabes que confío mucho en Dios y él dirá. Si sale corriendo, evidentemente no era la persona correcta", contesta a la pregunta de si le da miedo que la fama le asuste y todo quede en un mero proyecto, sin conseguir que el amor fructifique entre ellos.

Porque Tamara deja claro que no tiene nada que ver con el mundo de la farándula que ella ha mamado desde pequeña: "Se dedica a algo que es para mí totalmente distinto. No se dedica a ganar dinero. Tiene un trabajo, pero se dedica a algo que realmente le gusta y lo hace porque cree en el bien social".

