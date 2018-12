16 dic 2018

Compartir en google plus

Marta Sánchez y Carlos Baute consiguieron enloquecer a medio país con su primer éxito juntos 'Colgando el tus manos' y ahora han querido recordar ese 'single' que les unió con un nuevo trabajo juntos ('Te sigo pensando'), con el que han consolidado esa gran química que ambos comparten.

Un primer trabajo en el que la cantante no fue la más beneficiada y es que tras el éxito de la canción y debido a las condiciones diferentes que Marta Sánchez tenía en el contrato, el venezolano (y autor de la canción) tuvo más ingresos que la madrileña. De todo esto han hablado largo y tendido en el programa de 'Viva la vida'.

Marta Sánchez y Carlos Baute han hablado sobre la gran química que existe entre ellos después de sus dos trabajos musicales juntos. pinit

Una entrevista en la que Marta ha confesado: "Nunca me peleé con Carlos" y en el que también ha puntualizado que aún así "no se benefició tanto como él". Carlos Baute por su parte ha defendido a su compañera de profesión afirmando que "El contrato de Marta no era el mejor" y que muchos medios "Tergiversaron todo. Gusta el morbo y que la gente se pelee".

Sea como sea, lo que está claro es que ambos trabajos musicales han unido a ambos cantantes y han despertado un ellos una química muy especial: "La química que hay entre nosotros es muy linda", ha recalcado el venezolano. Una química que ha llegado a comparar con una especie de romance entre ambos: "Entre Marta y yo ha habido un romance… artístico", ha puntualizado con humor Baute.

Más noticias relacionadas...

- La pullita de Carlos Baute a Marta Sánchez en pleno directo

- Marta Sánchez sorprende en 'El Hormiguero' con un vestido de Vicky Martín Berrocal

- Marta Sánchez y Carlos Baute trabajarán juntos de nuevo