16 dic 2018

Pilar Rubio ha vuelto a demostrarnos que su pasión por el 'fitness' va mucho más allá. Hasta el punto de que ha sido una de sus principales motivaciones sobre todo después del "doloroso accidente doméstico" que sufrió hace un mes y del que todavía confiesa que continúa recuperándose.

La mujer se Sergio Ramos se ha sincerado en una de sus recientes publicaciones de Instagram confesando lo doloroso y difícil que ha sido para ella recuperarse tras las secuelas del desafortunado accidente y ha lanzado todo un mensaje de ánimo y motivación a todo aquel que haya pasado por una experiencia similar.

"Suelo entrenar unos 4 días a la semana. Me gusta y me hace sentir bien por dentro y por fuera. Es mi terapia, mi 'ratito'. Hace un mes tuve un pequeño 'accidente doméstico' que hizo que tuviera que cambiar mi rutina por rehabilitación. Poco a poco me voy recuperando con ejercicios muy controlados pero os confieso que lo he pasado mal, por el dolor y por no poder rendir al máximo. En esos momentos he valorado lo importante que es para mí el ejercicio físico y cómo repercute positivamente en mi día a día. Dentro de poco subiré un nuevo vídeo de entrenamiento", confiesa Pilar Rubio en su publicación.

Unas rutinas de ejercicios que nos morimos de ganas por ver y por las que seguro sus seguidores ya estarán esperando impacientes. De hecho esta publicación de Pilar se ha llenado de comentarios repletos de mensajes de ánimo para la presentadora y ya cuenta con más de 84 mil 'me gusta'.

