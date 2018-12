17 dic 2018

La relación de Asraf y Suso dentro de la casa de 'GH VIP 6' ha tenido muchos altibajos. Pero el exconcursante salió de la casa de Guadalix después de una fuerte discusión con Suso, y algunos enfrentamientos con Aurah.

La novia de Suso entró en la casa y, además de decirle que tenía posibilidades fuera y mucho apoyo, aprovechó para contarle algunas cosas que había dicho Asraf. Una de las palabras que más brecha abrieron en Suso fue cuando Aurah le dijo a Asraf: "Tú dijiste que desconfiabas de mí. Dentro de la casa le dijiste a Miriam y al Koala que era agresiva, hablaste de la enfermedad de mi hijo y que lo contaba para dar pena". A lo que el finalista de 'GH VIP' contestó: "Si tú me quieres como amigo, tienes que proteger a mi pareja y comértela con patatas… Lo que has hecho es una mierda. Tengo la sensación de que me has atravesado".

El modelo, muy amigo de Suso, acabó destrozado con sus palabras. Pero ahora deja claro entre lágrimas que: "Ha sido mi compañero desde el principio y no siento que le haya fallado". Hasta Aurah parecía olvidar las discusiones con Asraf y se emocionaba poniéndose en su lugar. Sin embargo, hace pocos días había protagonizado una escena de celos contra él.

Belén Esteban fue muy directa y le preguntó a Asraf: "¿A ti te gusta Suso? Te lo digo en serio, no te estoy vacilando"; a lo que Sandra Barneda quiso responder que en el debate no se habla de la sexualidad de ninguno de los concursantes. Dejando claro que, si esta conversación tuvo lugar, fue fuera del plató. De todas formas, hay concursantes que consideran que Asraf siempre ha estado a la altura, como Mónica Hoyos, que añadió al debate: "Asraf con Suso ha tenido una lealtad absoluta".

Cuando llegue la final de 'GH VIP', y Suso y Asraf se reencuentren, conoceremos finalmente en qué acaban todos estos debates. ¿Se entenderán Suso y Asraf y se perdonarán por las palabras que se han dedicado? ¿O estará Aurah para impedirlo?

Más noticas sobre 'GH VIP 6'

- 'GH VIP': se desvela el mensaje al oído de Aurah Ruiz a Suso Álvarez

- 'GH VIP': ¿Intentó Miriam Saavedra ligar con Mónica Hoyos?'

- 'GH VIP 6': Las últimas horas en la casa de 'Gran Hermano'