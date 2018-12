17 dic 2018

Sabemos que del amor al odio hay un paso, pero ¿y del odio al amor? Mónica Hoyos se mostraba hace unos días a su salida de 'GH VIP 6' destrozada y muy afectada por las críticas. Era muy probable que no volviese a pisar un plató de televisión para hablar los temas que tanto le afectan. Sin embargo, se ha sentado en 'Sálvame' y ha hablado más de la cuenta.

La exconcursante de 'GH VIP' ha insinuado en el 'Sábado Deluxe' que ha hecho ganadora a Miriam Saavedra y que esta, y el padre de su hija, pactaron hundirla durante esta edición de los vips de 'Gran Hermano'. "Hubo un momento en el que yo quería salir y como el súper no me abría la puerta, yo abro una puerta y era un baño. Ellos, Carlos y Miriam, pensaban que yo estaba fuera, pero lo oía todo. Y ella le dice a Carlos "es que tú me has prometido que ibas a hablar bien". Y él le dice: "Sí, no te preocupes". Eso quiere decir que han hablado para que él la defienda”, argumentaba Mónica en el 'Deluxe'. Pero lo que más le duele de todo esto es que esta situación ha hecho daño a la hija que tienen en común.

Aun así, no dejaba de mencionar episodios con la finalista de 'GH VIP', y es que ha comentado que algunas insinuaciones de Miriam no las entendía. "Miriam quería estar conmigo en la cama, pero no sé con qué intención", confesaba. El plató se revolvió por los comentarios que Mónica ha ido haciendo por ahí, pero los seguidores del programa se quedaron más atónitos todavía.

En medio de esta tormenta Mónica Hoyos ha recibido el apoyo de su abuela e incluso el de una de las colaboradoras. Nada más y nada menos que Belén Esteban le decía: "Vive tu vida, arréglate y sal a la calle, que es el mejor consuelo que hay". Tal y como ha hecho ella, que ha anunciado boda y ya conocemos hasta los testigos de la boda.

