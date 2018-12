18 dic 2018

Aunque Chiquetete, Antonio Cortés, fue una de las primeras personas que tendieron la mano a Isabel Pantoja dentro de la Industria, esta no fue al entierro de su primo. De la parte de la familia Pantoja estuvieron Kiko y Bernardo. Y su sobrina ha contado por fin por qué La Pantoja no estuvo en el funeral.

Aunque era una de las personas más esperadas en el entierro de Chiquetete, Isabel Pantoja no hizo acto de presencia. Lo cierto es que la relación de estos dos era prácticamente nula, como ha confirmado Anabel, y ha dado los motivos por los que su tía no fue al entierro. "No tenían relación. Ha ido mi padre…solo se juzga el nombre de Isabel Pantoja. Mi tía se mantiene al margen y no tendría sentido ir porque no tenían relación", comentaba Anabel. Pero no fue lo único que dijo respecto a estos comentarios por la ausencia de su tía. Dejaba claro también que si hubiese sido Chiquetete el que no habría acudido al funeral de Isa, no se hubiese comentado lo mismo. ¿Tiene que estar la Pantoja siempre en boca de todos?

Aunque su ausencia se ha notado y todo el mundo ha hablado de ello, lo cierto es que las imágenes y momentos más duros del funeral los ha protagonizado el hijo de Chiquetete. Que, no orgulloso de su función como padre, sí que reconoce que es una gran pérdida para él. Ante la ausencia de Isabel Pantoja, sí que cabe destacar que Kiko ha sido un gran apoyo para su primo.

