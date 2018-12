18 dic 2018

Michael Robinson, conocido exfutbolista, comentarista y presentador ha hecho el anuncio más difícil de su carrera en 'La Ventana' de Cadena SER, donde ha anunciado que padece cáncer con metástasis. Un anuncio que ha hecho después de que los médicos le detectaran un melanoma con metástasis y en estado avanzado, al hallar un bulto en una de sus axilas.

El exjugador de futbol permitió al presentador radiofónico, Carles Francino, dar la terrible noticia: "Michael Robinson tiene cáncer, ya lo he dicho, me ha dado permiso para contarlo". En el programa Michael Robinson confesó lo difícil que ha sido para él tener que asimilar esta noticia: "El primer día que me o dijeron no sabía cómo reaccionar, no sabía dónde estaba".

También ha explicado que está sometiéndose a un tratamiento pionero de inmunoterapia: "El pasado viernes me sometí a mi primer tratamiento de inmunoterapia, les pregunté si me iba a curar también de mi defecto al preguntar las erres", comentó con ironía Robinson.

Él mismo ha contado que todo ocurrió el pasado 30 de octubre cuando se notó un bulto en su axila. Al consultarlo a los especialistas, estos le revelaron que sufría un melanoma con metástasis: "Me dieron una noticia tremenda: 'Michael tienes cáncer, uno malo que no tiene cura'. Lo demás no me acuerdo de haberlo escuchado muy bien. Yo pensaba que era una pesadilla, que no era verdad", relató.

Un momento difícil para el presentador que ya tiene claro que va a librar uno de sus partidos más complicados y que lo hará para ganar: "Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en la lucha y tengo claro que voy a ganar", aseguró en el programa el exfutbolista.

Han sido cientos las personas que a través de las redes sociales se han volcado para mandar mensajes de apoyo al jugador en este momento tan complicado para él. También lo han hecho los clubes, entrenadores y futbolistas más conocidos de LaLiga.

Siempre al frente @michaelrobinson

Ni un paso atrás.

Gracias por tu testimonio, sabiduría y fortaleza, amigo. https://t.co/xiXz39aW6p — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 17 de diciembre de 2018

Numerosos mensajes de apoyo que Roninson ha terminado agradeciendo a través de Twitter: "Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban 'You'll never walk alone' ¡Miles de gracias!", ha escrito.

Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban ‘You’ll never walk alone’. Miles de gracias!! — Michael Robinson (@michaelrobinson) 17 de diciembre de 2018

