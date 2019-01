8 ene 2019

Hace un mes, Michael Robinson anunciaba que padecía un cáncer con pocas probabilidades de curarse. El mundo deporte en general, y los amantes del fútbol de los 90 en particular, se volcaron en las redes sociales para dar ánimo al exfutbolista del Osasuna y comentarista desde hace más de dos décadas.

Ayer, se sentó en el plató 'Espejo Público' para hablar de la enfermedad a la que se enfrenta y del tratamiento al que se está sometiedo, a pesar de ese nimio 37% de probabilidades que le han dado los médicos de poder ganar el partido más complicado de todos los que ha disputado en su vida.

"No me pasa por la cabeza que yo vaya a morir. Igual dentro de poco podría encontrarme peor, pero lo dudo. No creo que lo vaya a pasar mucho peor. La inmunoterapia no me está haciendo sentir mal", hablaba de cómo está y de ese tratamiento que está recibiendo y por el que paga 14.000 euros mensuales.

"Pensaba que era una pesadilla, pensaba que era una pesadilla. Estaba anestesiado un par de días. Me dijeron que no tiene cura, pero sí se puede controlar", se confesaba, hablando de ese melanoma con metástisis que le fue detectado hace unos meses y que decidió hacer público.

"Yo descubrí un bulto en mi axila en agosto, que iba creciendo día a día, y me encontraba en plena forma. En muy pocas épocas de mi vida me he encontrado tan bien como ahora", narraba antes de asegurar que no le tiene miedo a la muerte, pero sí "me produce una enorme tristeza es despedirme de mi familia antes de que haya terminado el partido. Aunque creo que soy el tipo con más suerte que conozco".

