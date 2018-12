18 dic 2018

Suso se ha convertido en uno de los finalistas de esta edición de 'GH VIP'. Y parece ser que está muy relajado y contando intimidades a los otros dos concursantes, Miriam y Koala. Que no hacen caso a las cosas que cuenta Suso.

A las puertas de la final y últimas horas en la casa de Guadalix los concursantes ya no tienen mucho de qué hablar, y se les acaban los recursos para conquistar a la audiencia. Mientras tanto Miriam y Koala se pelean y reconcilian y Suso cuenta cosas de su vida y sigue hablando de Aurah.

Los concursantes estaban comiendo en la cocina cuando él se puedo a contarles una conversación íntima con Aurah sobre relaciones sexuales. Todo esto, antes de que ella fuese nominada y expulsada. "Aurah me dijo que le gustaría hacerlo siete veces al día cuando saliésemos de la casa", les contó. Miriam y Koala prácticamente no hicieron caso al concursante que seguía reflexionando sobre el asunto y comentaba mientras tanto: "Digo yo que contaría también las que pasen en sueños, ¿no?". Ahora bien, Suso duda que esté a la altura pero la reflexión del Koala ha sido la mejor, dejando claro que para él parecían demasiadas. Ya veremos qué le parecen a Aurah los comentarios de su querido novio, porque no tardará mucho en pronunciarse.

Mientras tanto, Miriam y Koala se reconcilian a las puertas de la final de 'Gran Hermano Vip'. ¿Tienen miedo a ser juzgados por la audiencia? Lo cierto es que los concursantes se han intercambiado regalos navideños y se han dado un abrazo que sin duda, ha sido un antes y un después en sus altibajos. Muchos vacilan con que será Miriam Saavedra quien alzará el maletín el próximo jueves, incluso Mónica Hoyos se a tribuye sus méritos diciendo que la ha hecho ganar. Pero hasta la gala final de 'GH', nadie puede cantar victoria.

