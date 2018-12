20 dic 2018

Isa Pantoja estuvo muy presente en la gala de 'GH VIP 6' el pasado jueves, pero el viernes, a la función de Navidad de su hijo Albertito, no fue. Dulce la excusa y Alberto Isla muestra un semblante más que serio. E Isabel Pantoja también fue una gran ausente.

Tras las especulaciones de Jordi Martín de que Omar mantiene una relación con otra chica, todos los focos apuntaron a esta como la causa no justificada de la ausencia de Chabelita. Omar Montes ya ha tomado la palabra y ha dicho que eso no es cierto. Pero Isa no no sabe o no contesta.

Según Dulce "tenía una cosa muy importante en Madrid", muy importante personal y profesional. Y ha dejado claro que con Omar no tenía nada que ver. Igual estaba cerrando acuerdos para su próximo disco, pero el jueves por la noche nada le impidió salir de fiesta. Y no es la única vez que falta a eventos especiales de la familia. En el cumpleaños de la hija mayor de su hermano, Kiko Rivera, tampoco hizo acto de presencia.

Según la exniñera de Cantora, la función era a una hora muy mala, e Isa no tenía billetes para venir. Pero si lo hubiese previsto, hubiese tenido billetes, a una hora perfecta para volver y estar presente en el debut de su hijo como rey mago. Alberto Isla no ha dicho nada, pero estaba muy serio, y seguramente muy enfadado por el comportamiento de Isa Pantoja. Y no es del único miembro de la familia del que se aleja, porque aunque estuviese intentando arreglar las cosas con su madre, parece ser que los viajes de visitas no han seguido e Isabel ha visto cosas que no le gustan.

