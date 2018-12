20 dic 2018

La final de 'Gran Hermano Vip' está a punto de nombrar al ganador de esta edición de los vips. Pero la noche de la gala puede que tenga a más de tres protagonistas, porque Mónica Hoyos está pidiendo a gritos atención.

La exconcursante y ex de Carlos Lozano lleva dando de qué hablar casi más fuera que dentro de la casa. Ha salido diciendo que gracias a ella, Miriam Saavedra se atribuirá el título de ganadora. Y no es la única que piensa que será Miriam quien triunfe esta noche. Suso también está intentando desviar la atención de los resultados y amenaza con que esa noche puede irse de plató si gana Miriam. Pero qué se le va a hacer. La audiencia decide y de momento todavía no está nada decidido. O sí, según apunta Mónica Hoyos.

Jorge Javier se ha dado por aludido con un comentario que esta ha dejado en sus stories culpando al programa del trato que se ha dado de su imagen. Y lo que no sabe es que puede estarse echando piedras contra su propio tejado. "Es muy fácil, en un programa que es tuyo, sentirte cómodo para decir lo que quieras. Es muy fácil dar la vuelta a los vídeos para desprestigiar un concurso. Es muy fácil unirte a lo que todos dicen para un aplauso, y encima preparado... Todo eso es fácil. Lo difícil es mantenerte y seguir hacia adelante, ¡¡que es el único sitio hacia donde sé ir!!", exponía Mónica en sus stories. Y ya Jorge Javier Vázquez ha dicho que tiene una conversación pendiente con ella. Después de lo que ha insinuado en sus stories, puede sentirse muy decepcionado y ofendido.

Pero Mónica ha querido entrar en razón o al menos dejar cosas claras de su comentario. El mensaje no va para el presentador: "No, Jorge Javier Vázquez, no era para ti mi Story, que precisamente eres el único que ha tenido palabras de aprecio hacia mí. Y yo te las agradeceré siempre". Y comenta que podría haber hecho cosas peores en el concurso, pero que se ha contenido y aguantado. Parece que las broncas no fueron suficientes.

