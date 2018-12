21 dic 2018

Aunque las Navidades de la familia Matamoros no tenga la mejor pinta, Diego tiene muchas ilusiones para este próximo año. Y algunas las comparte con Estela, su novia. La familia está dividida, pero Diego sabe con quién quiere formar la suya.

La pareja acudió junta al cine, pero en medio de sus horas de ocio también han tenido tiempo para hacer algunas declaraciones. "Ya no tengo relación con mi padre y así seguirá hasta el fin de los tiempos. Es lo que hay", comentaba Diego, añadiendo que Laura Matamoros pasará la Nochebuena con ellos. Parece que esa parte no tiene arreglo.

Aunque el momento realmente emotivo, y que más espíritu navideño encierra, es cuando reconoce que Estela es la persona ideal para formar una familia. "Mi mujer es mi heroína. Es wonderwoman. Me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida. Estoy cerrando el año muy bien. Me va a pasar algo muy bueno que espero que salga bien y relacionado con mi mujer y bueno… con todos." Y ha dejado claro también cuáles son sus propósitos de año nuevo: "Le pido al nuevo año salud y seguir como estoy, que estoy bastante bien. Me encantaría ser papá". ¿Es eso lo que estaba intentando dejar caer antes?

Kiko y Diego Matamoros no se dirigen la palabra, pero parece ser que la ilusión de Diego es ser padre, y no cometer los mismos errores que suyo Y Estela para él es: "La persona que me acompaña me parece lo mejor para poder tener una familia".

Más noticias sobre la familia Matamoros

- Laura Matamoros contesta a su hermano Diego en Instagram

- Diego Matamoros arremete contra su hermana Laura en Instagram

- El dardo envenenado de Diego Matamoros a Makoke