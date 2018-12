22 dic 2018

Christian Gálvez, famoso presentador de 'Pasapalabra', visitó el programa de la misma cadena conducido por Bertín Osborne,'Mi casa es la tuya'. Durante su entrevista, Gálvez confesó la época más oscura vivida durante su carrera y también a nivel personal.

Al parecer, según ha declarado, tras ganar junto a sus compañeros un Ondas por su programa 'Desesperado Club Social', que posteriormente fue cancelado, tuvo que trabajar en una juguetería al no recibir ninguna oferta televisiva. "Por aquella época mi ego estaba sobrealimentado", ha confesado. Pero la etapa con más altibajos que recuerda fue la que pasó en 'Caiga quién caiga'.

La peor experiencia que recuerda de aquella época fue cuando tocó el culo a Penélope Cruz y Matthew McConaughey se enfrentó a él, que por aquella época era pareja de la oscarizada actriz. "Aprendí muchas cosas, fue un máster de verdad", ha declarado.

Pero lo que más le marcó en su vida fue el miedo a quedarse en silla de ruedas. Ocurrió cuando "haciendo una mudanza, cogí una caja con demasiado peso y me rompí absolutamente", lo que poco a poco le produjo que fuese perdiendo sensibilidad en una pierna. "Tenía una hernia y me había pinzado en nervio ciático. Tenía dolores de ciática 24 horas al día. No podía dormir", declaró. Finalmente tuvo que ser intervenido y, a pesar de tener que cogerse una baja de dos meses, el presentador continuó asistiendo a 'Pasapalabra'. "Iba a 'Pasapalabra' con bastón y con corsé", declaró.

