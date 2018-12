24 dic 2018

Alejandro Albalá no está atravesando su mejor momento. Dejó muestra de ello ayer, en el plató de 'Viva la vida', cuando se sometió al diván y acabó derrumbándose ante la audiencia del programa de Telecinco. Bueno, ante ellos y ante su ex, Sofía Suescun, que ponía cara de circunstancias al verle aparecer porque no le esperaba.

El joven se sometió a la sección de 'El diván', de la mano de la psicológa Pilar Cebrián, y quedó más que claro que no está bien. El cántabro se mostró muy sincero y reconoció que sigue enamorado de Sofía y que estar con Chabelita Pantoja fue un auténtico error.

Alejandro no se sentaba ni siquiera cerca de su última ex, porque sigue sintiendo algo por ella. Sin embargo, aclaraba que, el daño que le ha hecho es tal, que no volvería con ella de ninguna de las maneras. La navarra observaba sin dar crédito a las palabras del que hasta hace poco fue su novio.

Me arrepiento de haber estado con Chabelita"

Con Chabelita fue mucho más duro. "Me arrepiento de haber estado con ella, quiero borrarlo todo", aseguraba, reconociendo, además, que se dejó llevar por ella y se alejó de su familia. Durante muchos momentos, pudimos ver cómo se derrumbaba en el plató, en una muestra evidente de la debilidad que atraviesa en este momento.

"Ella me manejaba, me encontré en un mundo en el que hablaban de mí sin conocerme. Ella me hacia ser frío, una persona que no era yo", añadió sobre Chabelita, con la que estuvo en dos etapas diferentes y con la que no acabó bien precisamete...

