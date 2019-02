8 feb 2019

Sabe que el buen rollo y lo a gusto que han estado dentro de la casa de 'GH Dúo' se terminaría en el momento que uno de los dos saliera del 'reality'. Por eso, ayer Alejandro Albalá no pudo evitar romper a llorar al comprobar que Sofía Suescun era la expulsada de la noche. Una noticia que le llegó como una puñalada al corazón y que le va a hacer replantearse, primero el programa y luego la vida.

"Es complicado porque era la persona en la que más confiaba aquí. Esto es un concurso y la gente ha decidido. Ella querrá verme fuerte pero mi primera reacción es la pena y la nostalgia de que me quedo solo", se desahogaba sin poder contener las lágrimas.

"Ahora cuando estábamos aquí sentados lo veía clarísimo. La he visto como muy sola en la pelea frente a María Jesús. No sé. Me ha dado pena verla tan sola, mucha. Esto es muy duro y ver sola a una persona aquí es muy duro", le contaba a Jorge Javier Vázquez cuando conectaba con la casa para tomar el pulso de los concursantes tras esta nueva expulsión.

La otra cara de la moneda la representaba Antonio Tejado, que ha iniciado ese acercamiento con María Jesús Ruiz, la salvada, en los últimos días. Sí, ha habido tonteo -con mensajito a Julio Ruz incluido- e, incluso, un beso en la boca -que puedes ver aquí-.

"Estoy muy contento con que se haya quedado María Jesús, pero está claro que voy a apoyar mucho a Alejandro también. Él se va a rayar por si Sofía le espera o no, pero tiene que pensar que si le quiere le va a esperar", manifestaba el sobrino de María del Monte.

