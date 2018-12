24 dic 2018

Hay una carga simbólica en el lanzamiento de 'Un nuevo lugar', el primer tema de Amaia Romero, anticipo de su esperado debut musical: la ganadora del pasado 'Operación Triunfo' lo ha hecho la misma semana en que termina la segunda edición del 'talent' de TVE que la lanzó a un estrellato al que, sin embargo, la pamplonica ha renunciado ahí por donde va.

Ha participado en festivales 'indies', ha realizado colaboraciones con grupos y artistas que le apasionan -incluso con una canción en catalán de su ex, Alfred- y finalmente se ha presentado con una breve composición -1 minuto y 39 segundos- cuyo videoclip es un plano secuencia centrado en su figura.

"En plan despedida os digo adiós", y acaba la canción con una sonrisa que ilumina su rostro. Suena a nana pero, también a confesión cómplice -'os veo mirar a través del cristal. Me da un poco de miedo'- pero es, sobre todo, una muestra de la sencillez y humildad con la que inicia su carrera: no es una superproducción comercial, no aspira a reinar en las pista de baile ni a luchar por un 'número 1' frente al trap, es solo una pequeña muestra de lo que nos quiere ofrecer, que no es -ni más ni menos- que un reflejo de su personalidad, 'Un nuevo lugar' suena a Amaia.

Nos recuerda a Amaia, y eso es más de lo que muchos cantantes consiguen en una carrera en la que no cantan nada que les pertenezca o que nos diga algo remotamente sincero sobre ellos mismos.

La visibilidad de Itziar Castro

Itziar Castro en una imagen promocional de 'Vis a vis'. pinit

Todos los redactores de programas de testimonios tienen grabada en su memoria la pregunta más angustiosa a la que podían enfrentarse a la hora de presentar a un potencial candidato: "¿Pero tiene dientes?". La televisión es un medio hostil para quienes no respondan a ciertos patrones de belleza.

Patrones que, curiosamente, se vuelven más férreos con las mujeres: han pasado aquellos tiempos de azafatas bailarinas en 'shorts', pero recordemos que hasta los más progres -tipo 'Sé lo que hicisteis', por poner un ejemplo- eran herederos del esas comedias de Ozores en las que las mujeres estaban macizas y enseñaban cacha mientras los hombres eran esos tipos feos pero simpáticos que se las llevaban al huerto.

Itziar Castro ha dinamitado muchos prejuicios, pero no le ha salido gratis. Es más, le ha salido carísimo. La ganadora Goya Revelación por 'Pieles' ha tenido un año agridulce, pero no ha rendido: profesora de interpretación de 'O.T.' hasta su sustitución por los Javis, ha sido el rostro de la campaña navideña de FOX en la que se animaba a 'las reinas' a portarse mal…

Lo hacía convertida en su personaje de 'Vis a Vis', pero se ha visto obligada a contestar a los insultos como Itziar Castro: feminista, lesbiana, obesa, tres pilares sobre los que se ha sustentado una campaña de odio contra la que, lamentablemente, lleva toda la vida luchando. No se ha rendido: ha seguido contestando a todos desde sus redes. Incansable. Valiente.

Esa larga enfermedad

Michael Robinson acaba de anunciar que lucha contra el cáncer. pinit

Muchas veces escuchamos en la despedida a un rostro conocido que "ha fallecido tras sufrir una larga enfermedad". En los últimos tiempos, es cierto, son muchos los que han preferido comunicar el cáncer que padecen para compartir su lucha con los espectadores. Sobre todo, mujeres con cáncer de mama que se han sumado a campañas de sensibilización y prevención.

Lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que voy a ganar"

El caso de Terelu Campos es un ejemplo reciente. Es importante un diagnóstico precoz para un tratamiento lo menos agresivo posible. Pero el anuncio de Michael Robinson en el programa radiofónico 'La ventana' se nos hizo más sorprendente cuando el comentarista deportivo reconoció que sufre un cáncer con metástasis: "Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que voy a ganar".

Robinson, que ha cumplido 60 años, se ha caracterizado siempre por un sentido del humor y una labor pedagógica que le han permitido llegar incluso a quienes no son fanáticos del fútbol pero sí amantes de su estilo: sus programas en Canal+ y ahora en Movistar+ rezuman amor y respeto por un deporte que practicó como profesional y cuyas claves ha sabido compartir con los espectadores. Sus retransmisiones son un ejemplo de ello. Robinson ha recibido el apoyo en redes de compañeros y espectadores, incluso el cariñoso homenaje de Andreu Buenafuente, que le dedicó un 'Late Motiv'.

Que sepa que no está solo.

