25 dic 2018

No sabemos muy bien en qué punto se encuentra la relación sentimental de Aurah Ruiz y Suso Álvarez. Algunos colaboradores televisivos, incluso, han llegado a hablar de un montaje que habría estado orquestado desde semanas antes de entrar a la casa de 'GH VIP'.

Sea como fuere, el pasado jueves Aurah no estuvo acertada con la que sería su suegra, Merche, la madre de Suso Álvarez. Y el domingo, durante la gala final de 'GH VIP', quiso tener el detalle de pedirle disculpas delante de la audiencia. Lo que parece que nunca sabremos es qué dijo exactamente, porque no ha llegado a salir a la luz...

"Yo ya lo dije en otro programa y lo voy a repetir aquí porque no ha salido. Yo no consideré que te falté al respeto, pero si tú lo consideraste así, yo te pido perdón públicamente porque tampoco eran las formas", eran las palabras con las que se dirigía a Merche que se lo agradecía en el alma.

"Yo ahora he hablado con mi madre fuera de cámaras y me ha dicho: 'Cariño, ya está, yo lo he hecho de la mejor manera. Te deseo que si quieres seguir conociéndola que apuestes y que siempre tengas tu opinión hasta el final'", confesaba el finalista del programa que le había dicho Merche.

Y quizás enternecido por el gesto de su chica, Suso, que estuvo frío y distante tras su salida del 'reality', también quiso pedirle perdón a Ruiz. "Aurah, te pido perdón si hace tres días, cuando salí, que dices que me notaste un poco... Yo te juro que salí muy despistado. O sea, con mucha información, mucha gente, muchos aplausos, mis amigos me cogieron...", sentenciaba.

Si la relación tiene futuro o no -como los más agoreros ya se han encargado de proclamar a los cuatro vientos- solo lo certificará el tiempo.

