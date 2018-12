23 dic 2018

Su relación nació dentro de la casa de 'GH VIP' y, aunque Suso y Aurah Ruiz tuvieron sus más y sus menos, parecía que lo suyo iba a continuar fuera de la casa. Al menos eso es lo que dijo él cuando ella se marchó de la casa. Además de confesar que la quería con locura.

Ahora parece que la relación no atraviesa su mejor momento. Por más que Suso afirmase que no se iba a separar de Aurah cuando saliera de la casa, eso no ha ocurrido. Tras finalizar el concurso, la pareja ni se ha visto ni ha tenido tiempo de hablar.

"No estoy aquí para dejar a Suso. Lo que pasa es que no hemos tenido la oportunidad de vernos, él ha ha estado con su familia, que considero que es lo primero, pero bueno, espero por lo menos tener una conversación con él", ha afirmado ella en el programa de 'Socialité'.

A pesar de que él le haya dicho en un mensaje de Whatsapp que no se preocupe, que todo está bien, Aurah ha afirmado que: "Bien no estoy, a mí me hubiese gustado que esto fuese de otra forma. Estoy que no sé nada, entonces no sé como decir que estoy".

