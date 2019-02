7 feb 2019

Entrar la casa de 'GH VIP' tiene una doble cara. Para aquellos famosos que andaban un poco perdidos en la memoria de los espectadores, les sitúa de nuevo en el mapa. Pero esa vuelta a escena puede traer emparejada una presión que no todos son capaces de soportar de la misma manera. La última en caer en las garras de ese agobio ha sido Aurah Ruiz.

Lo ha mostrado en su cuenta de Instagram con un vídeo en la que se la ve llorar a lágrima viva y que ha preocupado a sus seguidores. La ex de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se encuentra en un momento de debilidad y acababa de ver una grabación que uno de sus fans le había mandado mostrándole su cariño. Así que, devolvió el gesto mostrándose así de vulnerable.

Me da mucha vergüenza grabarme así"

"Me da mucha vergüenza grabarme así, pero es que el vídeo que acabo de ver me resulta tan bonito... Muchas gracias por lo que me habéis mandado", comenzaba la canaria. "Lloro de alegría. Al final resulta que todo no es bonito y no solo hay que subir lo bonito, pero me ha encantado el vídeo que me habéis mandado, así que muchas gracias", continuaba.

"Nunca había subido un video llorando, pero estoy un poco saturada, quizás es normal y tenga que llorar", continuaba Aurah antes de revelar el contenido de ese mensaje que había provocado que esa presión estallara: "Nunca estarás sola, nos tendrás a nosotros. No habrá kilómetros que separe esta familia que hemos creado gracias a ti, ni habrá kilómetros que hagan que nos separemos de ti. ¡Gracias por todo! Te queremos muchísimo. Firmado: tus mimosos".

Ruiz pasó unos meses complicados por los tira y aflojas públicos con Jesé Rodríguez, padre de su hijo Nyan. Después, en la casa de 'GH VIP', parecía haber encontrado el amor de la mano de Suso Álvarez, pero rompieron poco después de rematar el 'reality'. Ahora, parece que su mayor apoyo es un Omar Montes con el que no han confirmado ni desmentido nada, pero junto al que pasa gran parte de su tiempo libre.

