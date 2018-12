26 dic 2018

A Chabelita Pantoja le habrían amargado las Navidades. El culpable no sería otro que su ex y padre de su hijo, Alberto Isla, que habría interpuesto no una, sino dos demandas, contra la hija de Isabel Pantoja aludiendo a que no atiende correctamente sus tareas como madre.

Es el portal Informalia el que ofrece los detalles de estas dos demandas, una de las cuales le habría llegado horas antes de celebrar la Nochebuena, y con las que Alberto pide la custodia completa del menor.

La segunda de las demandas sería reclamando que su ex le pagase la mitad del dinero cobrado por la entrevista exclusiva que concedieron, de manera conjunta, con motivo del bautizo del niño. Un dinero que Chabelita se habría quedado, sin que Isla hubiese visto ni medio céntimo de lo que habían acordado que percibiría.

Por si tuviera poco con esta citación judicial, la hija de la tonadillera está teniendo unas Navidades de lo más moviditas. El pasado sábado escenificó en el 'Deluxe' una bronca con Dulce, la niñera de Albertito. Tuvieron un cruce de palabras, subidas de tono, en el plató que podrían significar el punto y final de una relación que siempre fue idílica.

Además, en los últimos días se ha rumoreado que su pareja, Omar Montes, le podría haber sido infiel. Las informaciones apuntan a que el cantante está teniendo encuentros frecuentes con una chica de Barcelona. ¿Será verdad?

De momento, ella va a tener que dedicarse a sofocar, de uno en uno, todos los fuegos que se le han ido encendiendo en los últimos días...

