23 dic 2018

Desde que Chabelita Pantoja saliese de 'GH VIP' quedó al descubierto que algo entre ella y Dulce no iba bien. Pero la confirmación de ello se hizo patente en el 'Deluxe'.

Después de que Chabelita se enterase de que Alberto Isla está intentando quitarle la custodia de su hijo Albertito, aparecía por sorpresa en el plató Dulce, la niñera más famosa de España. Una sorpresa que se convertía en un amargo disgusto.

Si unos minutos antes Chabelita señalaba que "el día del bautizo de mi hijo, la abogada de Alberto le dijo a Dulce que iba a ir a por la custodia del niño", que sabía por boca de la niñera, más tarde Dulce negó su versión, algo que no gustó a la joven.

"No sé cómo explicar lo vivido durante la publicidad. Dulce considera que han engañado y han malmetido a Isa Pantoja", ha afirmado María Patiño. "Aquí nadie sabe el carácter que tengo, que tengo muy mala hostia", le ha dicho enfadada Chabelita a Dulce. "Sácalo", le ha retado Dulce, algo que ha enfadado todavía más a la hija de la tonadillera.

"Ahora ya no tienes un problema con mi madre, lo tienes conmigo", le ha dicho enfadada Chabelita. "Quieres el protagonismo. Me estás jodiendo, vas a tener un problema. No entiendo qué pretendes, le tengo que dar la razón a mi madre, tengo otra cosa que me preocupa más ahora. Conmigo ahora no cuentes, y me duele muchísimo, no quiero entrar porque voy a calentarme", ha gritado la hija de Isabel Pantoja.

