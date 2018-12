26 dic 2018

Parece que al victoria de Miriam Saavedra en 'Gran Hermano VIP' no ha sentado nada bien a sus compañeros de 'reality'. Pero no hay dudas de que a la que más le ha afectado esta victoria ha sido a Mónica Hoyos, su clara contrincante.

A ambas les une Carlos Lozano: el presentador fue novio de ambas y ahora ninguna de las dos se soporta. Pero vayamos a lo importante de la cuestión: la gran ausencia de Mónica Hoyos en la final de 'GH VIP'. ¿Por qué no apareció? Muchos aseguran que no soportaba la idea de ver ganar a su contricante los 100.000 euros del maletín, algo que no sentó nada bien al presentador del programa, Jorge Javier Vázquez.

"O eres profesional o no lo eres, no hay más. No hay ninguna excusa para que Mónica no esté aquí. Si tú te has comprometido con una productora debes acabar con el compromiso", afrimaba. Pero esto no quedaría aquí. Fue el periodista Pepe del Real quien aseguró en 'El programa de Ana Rosa' que la productora del programa tiene pensado sancionarla.

"El plantón de Mónica puede traer consecuencias económicas y me cuentan que la productora está planteando sancionarla por su ausencia sin avisar en un día tan importante". ¿Tendrá finalmente consecuencias Mónica Hoyos? Por su parte, la exconcursantes se ha dedicado a compartir publicaciones en su cuenta de Instagram en las que asegura que: "Los ignorantes lo llaman huir, yo lo llamo coherencia".

