21 dic 2018

'GH VIP 6' ha llegado a su final y ya tiene ganadora: ¡Miriam Saavedra! Los apuntes de los concursantes y el clamor de los seguidores en Twitter tenía sentido. Como esperábamos, ha ganado la expareja de Carlos Lozano.

Suso no abandonó la gala como había advertido si no ganaba esta edición de los vips. De hecho, le arrebató el segundo puesto de finalista a El Koala. ¿Son justos estos resultados? No lo sabemos, pero que Miriam iba a ser la ganadora de esta edición, casi 100% sí. Y se lleva a casa el tan sonado maletín con 100 000 euros.

Jorge Javier tenía clara su favorita porque le dijo tras el momento emotivo: "Me alegro por ti. Creo que eres justa ganadora del reality y creo que eres un modelo de concursante que entra para darlo todo". Y así fue. Saavedra lo dio todo dentro de la casa, pero fuera también dio mucho de qué hablar.

Su querida amiga Mónica Hoyos incuso ha confesado que en algún momento sintió que la concursante se le insinuaba. "Se quería meter en mi cama", decía. Además, se echaba flores por el triunfo de Miriam: "Yo la hice ganadora". Después de las polémicas palabras que publicó en sus redes sobre la organización del programa, no se ha dejado ver en la gala. Seguramente sabía que Jorge Javier tenía unas cuantas cosas que decirle, aunque el mensaje no fuese directamente para él.

Mientras tanto Miriam en la final estaba pletórica, y dejaba ver su emoción por ganar 'GH VIP' por todo el plató. La madre de ella estaba allí y también tuvo unas palabras para su hija: "Es una luchadora. Yo no creí que iba a llegar tan lejos".

