No ha pasado ni una semana desde que saliera como vencedora de la casa de 'GH VIP' y Mediaset ya ha visto claro que Miriam Saavedra tiene un hueco dentro del espectáculo televisivo español. Porque si legó a nuestro país de la mano de Carlos Lozano, como su novia, la ex del presentador ha sabido darse a conocer para no depender de esa etiqueta.

Muestra de ello es su triunfo en el 'reality', pero también que Mediaset haya decidido abrirle un canal en Mtmad para que nos narre cómo es su día a día. Y, a juzgar por el juego que ha dado dentro de la casa, interpretando una auténtica telenovela, no nos vamos a aburrir nada con ella y sus rutinas.

Y ha empezado fuerte. Porque Miriam se ha desnudado para su audiencia. No hablamos de que se haya deshogado, sino de que lo ha hecho de manera literal. Enseñando su cuerpo sin nada de ropa metiéndose en la ducha, para demostrar que piensa ser lo más fiel y real a su día a día que pueda.

El vídeo comienza con su primer despertar tras ganar el concurso. "Estoy súperfeliz. Es mi primer día tras salir de la casa, de haber ganado. Estoy sin palabras, como en 'shock'. No me lo puedo creer. Estoy como que me falta algo... ¡mi micro! Porque estoy ya acostumbrada a sentirlo contra el pecho. Pero bueno, hay veces que dicen que es doloroso desprenderse de cosas que quieres, pero ya era hora... Todo lo bonito tiene un tiempo de caducidad, y ahora es una experiencia que se quedará en mi corazón", es la parrafada que suelta de inicio.

La aventura no ha terminado: ¡nos queda para rato!"

A continuación, se quita absolutamente todo para meterse en la ducha. "Con ustedes hay confianza", son sus palabras anets de bajar a desayunar y explotar de alegría al dirigirse a ese público que le ha dado la corona de 'GH VIP': "Ahora quiero abrazaros, quiero besaros... quiero sentirte, porque si tú me sientes, yo te siento. La aventura no ha terminado: ¡nos queda para rato!".

Si Saavedra sabe dosificarse, no nos cabe la menor de las dudas de que se convertirá en un nuevo producto de la factoría Telecinco. Ya la hemos visto en el plató de 'Sálvame' como colaboradora, en la casa de 'GH' o defendiendo a su ex cuando entró en el mismo formato. ¿Qué será lo siguiente?

