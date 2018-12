26 dic 2018

Desde que Aurah Ruiz salió de la casa de 'Gran Hermano VIP 6', las peleas con todos fuera parece que no le han traído nada bueno. Incluso vacilan con que puedan haber afectado a la recta final del concurso de Suso. Y directamente, también, a su relación.

Cuando salió él de la casa de Guadalix, en lo último en lo que pensaba era en reecontrarse con su novia, o al menos así lo demostró. Se fue con su hermana al salir, pero luego de fiesta no hubo ninguna muestra de cariño hacia Aurah. Y en el último debate admitieron que ni siquiera se habían visto después de su salida de la casa. Fuese tres días después, como fingían que era el debate, o fuese al día siguiente, la crisis era latente en esta relación.

Aurah protagonizó peleas con dos mujeres muy importantes en la vida de Suso. Una de ellas su queridísima amiga Sofía Suescun. Pero la otra, es todavía más importante para él: su madre. La madre de Suso y Aurah protagonizaron un tenso encuentro antes de la salida de él de 'GH VIP', y parece ser que hay gente que intenta influenciarla en contra de la exconcursante, y ahora ex de Suso. Pero la exconcursante le pidió perdón.

No sólo en el debate Aurah dijo lo injusta que le parecía la situación de no haberse visto y de tener aún una conversación pendiente. "Estuvo con su familia, con sus amigos, se fue porque quería estar con ellos, pero que no haya encontrado un hueco para venir y hablar ahora que estamos los dos en Madrid...", decía en el debate de GH en Sábado Deluxe. ¡Ni jueves, ni viernes! Y al parecer, el sábado tampoco… La frialdad de esa relación se hacía sentir en casa de los espectadores. Los mismos que se quedaron de piedra cuando Suso le negó un beso a Aurah en el último debate y le dio largas con vistas a una futura conversación para arreglar cuentas. Pero, es una conversación que nunca llega.

Beatriz Cortázar ha sentenciado ya toda esta situación: "Suso ha desaparecido de la vida de Aurah Ruiz". Ha sido un tema inevitable en El programa de Ana Rosa. Lo mismo que Paloma García-Pelayo no pudo contenerse y contar que le habían dicho que Suso le mandó un mensaje de WhatsApp para terminar la relación. ¡Un triste WhatsApp!

Aurah sigue diciendo que quiere una conversación y explicaciones. ¿Dónde quedó la boda de la que todos hablaban? Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero el fin de la relación ya es un hecho.

