27 dic 2018

No solo la relación con Aurah Ruiz y Suso Álvarez no tenía futuro, como auguraron muchos, sino que parece que van a terminar de la peor de las maneras. Porque ayer, en 'Sálvame', él le lanzó una pullita a la que ya es su expareja -aunque teniendo en cuenta el juego de idas y vueltas que han protagonizado, no se descarta un nuevo capítulo en la historia-.

Era primero ella la que se manifestaba al respecto de este punto y final ante las cámaras de 'Sálvame'. "No sé qué ha pasado", afirmaba antes de decir muy tajante: "No voy a volver con él". La canaria añadía: "No esperaba un final así. Tenía ilusión. Sé que era difícil, teníamos que hablar de muchas cosas, pero para nada me esperaba que ni siquiera se sentara conmigo para hablar".

Unas palabras a las que contestaba Suso aprovechando la presencia de su amigo Rafa Mora, colaborador del espacio de Telecinco. Y eso que en un primer momento no parecía muy dispuesto a manifestarse. "Sé que hoy va Aurah al programa y no quiero decir nada", comenzaba las escuetas declaraciones.

Yo no me vendo por dinero"

Era ese el momento en el que le lanzaba un recadito: "Me da igual quedar como el malo porque estoy acostumbrado. Yo no me vendo por dinero, no me hace falta. Llevo cuatro años sin parar". Sí, él dejaba más que claro que no tiene la necesidad de abrir la boca para hacer caja.

¿Qué es lo que ha provocado este final? Solo ellos parecen saberlo. ¿Quizás las malas contestaciones de Aurah a Merche, la madre de Suso? ¿Algo que haya sucedido lejos de las cámaras? Hay quienes aseguran que, simplemente, todo ha sido un teatrillo y que, finalizado 'GH VIP', puesto el punto y final a su historia.

