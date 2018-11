24 nov 2018

En estas fechas tan especiales, Irene Rosales se ha convertido en imagen Nutella. Junto a Samantha Vallejo-Nágera, la mujer de Kiko Rivera se convirtió en embajadora del tradicional taller de recetas navideñas de Nutella.

Allí, la nuera de Isabel Pantoja habló sin pudor ante la prensa del cambio físico que ha surido su marido, Kiko Rivera, en los últimos meses: "Me pone más mi marido. Mucho más. A veces, cuando me levanto, no recuerdo lo que ha cambiado y pienso: 'guau", ha afirmado. Sobre la depresión que ha atravesado, Irene ha afinado que: "Está muy recuperado de la depresión, pero no es una cosa que se quita de la noche a la mañana. Sigue teniendo su proceso y creo que ya lo que le hacía falta era volver al trabajo bien y verse animado. Ahora mismo está muy bien".

También habló sobre su suegra, Isabel Pantoja, algo que no sabemos si hará mucha gracia a la tonadillera. Según confesó a 'LOC': "La Isabel de ahora es la misma Isabel de siempre. Es verdad que antes era con unas circunstancias y ahora es con otras. Yo prefiero la de ahora, que siempre esté alegre y contenta y que salga todo lo que tenga que salir".

