21 dic 2018

Ayer se celebró la final de 'Gran Hermano VIP' y Miriam Saavedra se proclamó ganadora de la sexta edición del reality. Pero los seguidores del programa pueden estar tranquilos ya que en el mes de Enero, contaremos con un nuevo formato: se llamará 'GH Dúo' y los famosos que participen entrarán por parejas a la casa de Guadalix.

Pero, ¿quiénes participarán en esta primera edición? Lo cierto es que por el momento se desconoce la lista completa pero ya tenemos a los primeros confirmados. Kiko Rivera e Irene Rosales acudieron ayer a la casa de 'GH VIP' para confirmar que son la primera pareja en participar.

Entre ellos hubo muchas diferencias. Irene Rosales no está acostumbrada a los focos y teme que eso sea un 'handicap' para ella: "Es la primera vez que estoy delante de cámaras, de muchísimas cámaras. Estoy acostumbrada a cámaras en casa pero a un plató o a esto, no estoy acostumbrada. Va a ser una exposición 24 horas. No sé cómo me va a repercutir fuera. Temo muchísimo separarme de mis hijas, pero bueno. Tengo que hacerlo y es una aventura buena y bonita y voy a ello. Quiero pasármelo bien, disfrutar y desconectar un poco. Tengo buen carácter y no soy nada maniática", explicaba Irene Rosales a Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, Kiko Rivera se mostraba muy ilusionado y con ganas: "Estoy muy emocionado de volver aquí. Así duro algo más de cuatro días esta vez. Vengo con la cabeza en mi sitio y mira tú con quién vengo. Mejor compañía imposible. Irene seguro que me ayuda y vamos a por todas".

Más noticias sobre Kiko Rivera

- El emotivo vídeo con el que Kiko Rivera ha felicitado el cumpleaños a su hija

- Isabel Pantoja habla de nuevo en televisión sobre su hijo Kiko Rivera

- Irene Rosales: "Kiko está muy recuperado, pero la depresión no se cura de la noche a la mañana"