27 dic 2018

¿Dónde quedó esa Paula alocada y divertida de 'GH' que siempre llevaba una sonrisa en la cara? Sus seguidores la echan de menos. Últimamente posa muy seria, y su imagen ya no tiene nada que ver con lo que era antes.

La primera imagen que siempre viene a nuestra cabeza cuando hablamos de Paula, ganadora de GH, es ella chillando que se muere de amor. "¡Me muero de amor!", repetía una y otra vez a lo largo de todo su concurso. Que no fue nada más y nada menos que desde el primer día hasta el último de esa casa de Guadalix. Porque con sus más y sus menos, sus rollos con Omar y sus peleas y excentricidades, ganó esa edición de 'GH'.

Ahora para sus seguidores sólo tiene palabras serias y obvias parece ser. "I know what ur gonna say" ("Ya sé lo que vais a decir"). Obviamente. Ella lo sabe y lo sabe todo su "feed" de Instagram. Pero aunque todo el mundo está sorprendido con el cambio que ha dado Paula a lo largo de estos años, hay quien sigue apoyándola con todas sus locuras.

En la última imagen se muestra seria y provocadora. De hecho, intenta burlar la política de Instagram y enseña una parte de su pezón. Luce una peluca de pelo negro, y con el flequillo al estilo de su querida Cleopatra. Unos dicen: "¿Dónde quedó aquella chica que moría de amor? ¿Qué paso con ella?¿Cómo llegaste a pegar tal cambio?"; y otros, aunque reconocen el cambio siguen apoyando todas sus locuras: "Estas muy guapa pero ya no te pareces físicamente en nada a Paula!!!!".

¿Cuánto tiempo podremos disponer de esta imagen? Lo cierto es que, desde hace un tiempo para acá, deberíamos conservar todas sus fotos, porque, si sigue retocándose, se nos olvidará cómo era antes.

