Están siendo unas Navidades de lo más duras para las Campos. Sobre todo, por esa evolución en la recuperación tras someterse a una doble mastectomía de Terelu Campos. El postoperatorio estña siendo más duro y largo de lo que esperaba y la colaboradora de 'Sálvame' está atravesando un bache más complicado de lo que esperaba en un primer momento. Hay que recordar que, incluso, tuvo que entrar de nuevo en quirófano.

Ayer, en el plató del propio 'Sálvame', su hermana Carmen Borrego hablaba de esa evolución y de cómo se encuentra. Esta afirmaba que "está mejor" y que están viviendo unas fiestas atípicas. "Terelu está más dócil, en el buen sentido de la palabra, más familiar y más sensible", manifestaba Carmen.

Terelu no pensaba que fuese a ser tan duro"

Pero añadía que se encuentra algo baja de ánimo, porque "no pensaba que fuese a ser tan duro". Además, aseguraba que está deseando poderse incorporar al trabajo de nuevo: "Está como loca por volver, y si no ha vuelto ha sido porque no se encuentra bien". Carmen hacía hincapié en que su hermana está teniendo problemas de cicatrización, que son los que están provocando que no pueda recuperar la normalidad tan pronto como le hubiese gustado.

El pasado mes de julio, Terelu anunciaba que se le había diagnosticado un segundo cáncer de mama. Un tumor alojado en el otro pecho en el que le encontraron el primero en 2012. Unas semanas después, tras consultarlo con sus médicos, decidía someterse a una doble mastectomía.

Es esta intervención la que le está costando remontar el vuelo. De hecho, poco después de salir del quirófano, tuvo que meterse de nuevo para realizarse un injerto. Una serie de intervenciones que han provocado que Terelu viva uno de sus años más complicados que cierra en medio de una polémica que se ha generado en torno a su firma de joyas.

