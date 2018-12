29 dic 2018

Cada movimiento de Kim Kardashian en las redes sociales es analizado con sumo mimo por quienes están a la que salta para alzar la voz contra una de las personas más famosas e influyentes del mundo. Y ha vuelo a suceder.

La estampa familiar que compartía hace unos días Kim para felicitar las Navidades no parecía tener nada de malo, pero se lo han encontrado. No han sido pocos los que han advertido que su hija North West, de tan solo cinco años, lleva los labios pintados de rojo. Algo que las masas de 'haters' no han visto apropiado para una niña tan pequeña.

No es la primera vez que la mayor de los tres hijos de Kim y Kanye West aparece en las redes sociales maquillada. Pero, en esta ocasión, se ha organizado más revuelo. Quizás porque algo malo había que sacarle a una foto tomada antes de una fiesta de lo más opulenta.

Hay que recordar que los West-Kardashian contaron con la actuación en directo de John Legend, se celebró en la lujosa mansión que la pareja tiene en Hidden Hills y que está valorada en 500 millones de dólares y que recrearon una zona con nieve y trineos.

¿La reacción de Kim a las palabras de crítica? Hacer oídos sordos. ¿No harían ustedes lo mismo?

