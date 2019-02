13 feb 2019

Ha intentado tomárselo con humor, pero lo cierto es que Kim Kardashian no lo lleva nada bien. Detrás de las densas capas de maquillaje que suele lucir, la esposa de Kanye West oculta un problema en su piel que ha querido compartir con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Kim ha mostrado en los 'stories' una imagen en la que se advierten unas manchas rojas en su cara. Para suavizar el drama que es para ella, ponía la palabra "sexy" sobre una de las fotos. Una manera de restar importancia a un problema de salud que le trae de cabeza y contra el que lleva luchando mucho tiempo.

¿De qué se trata? La mayor de las hermanas Kardashian padece psoriasis. Fue en un capítulo de 'Keep Up with the Kardashian' donde conocimos que padecía esta dolencia. De hecho, vimos cómo asistía al dermatólogo poco antes de su boda con el rapero y le ofrecían el diagnóstico delante de la audiencia de su célebre 'reality'.

Así se le queda la cara a Kim Kardashian con la psoriasis. pinit intagram.

No solo enseñaba las marcas que esta dolencia le deja en la cara. Ha querido dejar constancia del calvario que sufre enseñando otras partes de su anatomía donde la psoriasis actúa. Por ejemplo, en sus piernas. Y enseñaba que ha intentado todo tipo de remedios, incluso naturales, para hacer frente a lo que se ha convertido en un grave problema para ella y su día a día. Al fin y al cabo, vive de su imagen.

Kim Kardashian muestra las efectos de la psoriasis en sus piernas. pinit instagram.

