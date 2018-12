29 dic 2018

Eva Longoria ya confesó durante el embarazo que no se encontraba cómoda con el peso que había ganado en esos meses. Así que, las críticas a su peso ahora, seis meses después de convertirse en madre primeriza, se antojan aún más crueles y fuera de lugar.

Pero la actriz ha optado por responder de la manera más inteligente que podía. Longoria ha usado Instagram para dejar patente que está muy orgullosa de sus curvas y que no le afectan todo ese puñado de groserías que ha tenido que leer en las redes sociales en los últimos tiempos.

Sin hacer mención a esas palabras fuera de lugar, porque no es necesario, Longoria ha compartido una imagen en traje de baño en la que está estupenda. Sonriente, agradece el regalo a quien se lo hizo y se alegra de que haya salido el sol para poder lucir palmito.

No presto ninguna atención a esos comentarios"

Poco después de ser madre, aseguró en unas declaraciones a la revista 'People' que no escuchaba a esas voces críticas. "Yo no he sucumbido a ningún tipo de presión. No sé si hay alguien ahí fuera diciendo que debería apresurarme a la hora de perder peso, porque lo cierto es que no presto ninguna atención a esos comentarios", eran sus palabras.

Unas palabras que, ahora, se tornan en piropos al lado de esa fotografía. Sus 'followers' de verdad sí que saben apreciar lo estupenda que está Longoria en esta etapa de su vida.

