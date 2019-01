7 ene 2019

Hace apenas una semanas, Eva Longoria colgaba en su cuenta de Instagram una foto en la que se la podía ver en traje de baño. La actriz, con ese pequeño gesto, daba un bofetón sin manos a todos aquellos que se han dedicado a criticar su cuerpo tras el embarazo, los que se han metido con ese aumento de peso de una de las protagonistas de 'Mujeres desesperadas'.

Ahora, ha querido compartir con el mundo el truco que emplea para salir bien en todas las fotos en traje de baño. Un consejo que lanza, incluso para aquellos que se han cebado con su físico tras el nacimiento de Santiago, su primer y único hijo.

"Siempre subid los brazos en las fotos en bañador", son las palabras con las que desvela el misterio de por qué aparece tan espectacular en sus imágenes compartidas en traje de baño. Un pequeño gesto que utilizaremos para ver si la actriz tiene razón.

Longoria, muy activa en las redes sociales, ayer vivió la gala de los Globos de Oro desde casa. Eso sí, recordando cómo fue su experiencia reivindicativa, apoyando ese Time's Up, el pasado año. Longoria tiró de archivo y rescató algunas instantáneas de esa ceremonia de hace un año junto a compañeras de profesión como Salma Hayek.

"Mientras me preparo para ver los 76 Globos de Oro esta noche, no puedo dejar de pensar en el increíble año que Times Up ha tenido. Hace un año nos solidarizamos con la inclusión, la igualdad y la seguridad en #GoldenGlobes. ¡Estoy asombrada por el increíble traajo que ha hecho #TimesUp y no puedo esperar para presenciar su impacto en el futuro! ¡Sigamos luchando! # TimesUpX2 @timesupnow", eran las palabras de Eva en Instagram.

