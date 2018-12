31 dic 2018

El año 2018 será para Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, un año de luces y sombras. De cambios. De afrontar problemas, la presión de los medios o malas noticias. La joven, que alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de marzo, ha visto cómo su vida daba un giro de 180 grados.

Ha tenido que aprender a convivir con las críticas tras 'despixelársele' la cara. Ha hecho frente a los 'haters' que, una y otra vez han atacado su delgadez -que ella siempre ha defendido que es genética-. Y ha visto cómo su madre tenía que plantar cara, por segunda vez, al cáncer. Pero también ha comenzado a ganarse la vida como 'instagramer' y se ha dio a vivir con su novio, Álvaro Lobo.

En medio de este escenario, Alejandra ha usado su cuenta de Instagram para reflexionar sobre el año que nos dejará para siempre en unas horas. "Querido 2018: Gracias por todo lo bueno que me has dado. Me han pasado tantas cosas este año... haber cumplido la mayoría de edad, empezar una carrera, independizarme, tener un trabajo y sobre todo levantarme cada día al lado del amor de mi vida", comienza en el primero de los tres 'stories' que le han servido para resumir estos 365 días.

Gracias por abrirme los ojos frente a gente tóxica"

"Gracias por abrirme los ojos frente a gente tóxica de mi vida que no merecía la pena, he sabido alejarme de todo lo malo y refugiarme en un entorno de personas que me quiere y me aprecian tal y como soy. Personas que han hecho que viva sin rencor, con positividad y dándome maravillosos consejos", prosigue, en clara alusión a esas críticas con las que ha tenido que lidiar.

Este es el primero de los tres 'stories' que ha compartido Alejandra Rubio resumiendo su año. pinit

"Gracias por la familia que tengo y por la familia que he elegido que son mis fantásticos amigos, algunos de toda la vida y otros que me han demostrado en tan poco que merecen muchísimo la pena", continúa antes de añadir: "He perdido mucho, pero he ganado todavía más. Por eso, cierro esta etapa estando orgullosa de mí misma y de los que me rodean. He crecido, he llorado, he reído y sobre todo he aprendido. Tengo las cosas tan claras en mi vida y hacia donde va encaminado mi futuro... tengo tan altas mis expectativas... que este 2019 voy a luchar hasta conseguir todo lo que me he propuesto, sin cesar y sin conformarme".

La parte de su mensaje de agradecimiento a la familia. pinit

Y finaliza: "Sé que si se quiere se puede. Gracias a todos los que me queréis y apoyáis, os aprecio enormemente. Gracias 2018 y hola 2019. Ojalá estuvieras aquí para verme crecer y superarme cada día un poco más. Te quiero, Beau".

Este es el mensaje finald e la reflexión de Alejandra Rubio sobre 2018. pinit

Más noticias de Alejandra Rubio...

- Alejandra Rubio contesta a los que la acusan de sufrir anorexia

- Alejandra Rubio, traicionada por sus amigos

- La hija de Terelu Campos rechaza estudiar en el extranjero