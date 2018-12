31 dic 2018

Aramís Fuster se sometió ayer al diván de 'Viva la vida'. Una experiencia en la que se mostró tal cual es, sin artificios. Alejada de la bruja y dejando a la vista a la persona que hoy celebra su 64 cumpleaños.

Aramís habló con naturalidad de cómo era esa relación con su madre en la que, en los últimos años de vida, invirtieron los papeles y estuvo a su cuidado. Se emocionó al hacerlo. Hubo también tiempo para tocar el tema de todos los títulos que tiene o de que está considerada "genio mundial" -algo que no pareció convencer a Emma García-.

Pero, sin duda, el momento más complicado de la entrevista con Fuster fue cuando se tocó el tema de sus hijos y la mala relación que existe con ellos. Hasta el punto de que, hablando en pasado, dijo que "tuvo dos hijos". De hecho, asegura que lleva "más de 20 años sin verlos" y que ni siquiera conoce a sus nietos porque no le han dado la oportunidad de visitarlos.

"La que fue mi familia me las ha hecho de todos los colores, hasta que tuve el suficiente raciocinio para asumir que no tenía familia", le decía a la psicóloga encargada de llevar la secció durante la entrevista previa al programa. "Si me preguntaran a quien he querido más, si a mi madre o a mis hijos, diría que a mi madre, siempre", añadía sin ningún tipo de duda.

Me arrepiento de haber tenido a mis hijos"

Era entonces cuando realizaba la sentencia más dura de todas las que hizo en la tarde de ayer: "Mis hijos los tuve porque quise tenerlos, y me he arrepentido siempre". Y añadía: "No supieron ser mis hijos. Pero mientras les iba soltando dinero sí lo eran".

"No he echado la culpa a mis hijos, respeto a mis hijos, si ellos son felices sin tener madre, que le voy a hacer", proseguía antes de finalizar intentando maquillar sus declaraciones así: "Yo les quiero con toda mi alma. Les deseo con toda mi vida que sean felices, y si ellos son felices sin mi, qué más felicidad quiero".

Más noticias de Aramís Fuster...

- 'GH VIP'. Aramis Fuster: "El marido de mi madre me apuñaló"

- 'GH VIP': Aramís Fuster confiesa sus intenciones de operarse el pubis

- Lo que no predijo Aramís Fuster en 'GH VIP'