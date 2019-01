2 ene 2019

Se ha convertido en toda una moda reivindicativa. Famosas e 'influencers' se han unido al 'braless', que no es otra cosa que el liberar los pechos dejando a un lado el uso del sujetador. La última en sumarse a esta corriente ha sido la hija de Paz Padilla, Anna Ferrer. Lo ha anunciado con un 'post' en su Instagram en el que se la puede ver cómo, evidentemente, no usa ropa interior.

"Hoy me apetecía contaros que llevo muchos meses sin usar sujetador. ¿Y sabéis qué? Me siento muchiiiiiiisimo mejor. No sé muy bien por qué, pero más allá de estar mil veces más cómoda, me hace sentir libre y feliz. Es raro, pero me ha hecho estar mucho más a gusto con mi cuerpo, mil veces más segura. Es verdad que sigo usándolo a veces, pero muy muy pocas", comienza el mensaje que ha sido aplaudido por sus 'followers'.

Me hace sentir libre y feliz"

"No pretendo deciros que dejéis de usarlo ni mucho menos, pero quizás no os lo habíais planteado nunca y puede que os incite ahora un poco jejeje ¡Todo es probar! Es una chorrada pero me apetecía compartirlo con vosotros", concluye junto a la foto en la que se aprecian sus pechos liberados del sujetador.

Desde que cumpliera la mayoría de edad, Anna se ha convertido en toda una 'influencer'. Así que, no nos extrañaría que sus seguidoras sigan sus pasos y empiecen a dejar los sujetadores guardados en un cajón.

