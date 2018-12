9 dic 2018

Puede que para ti sea una desconocida, pero lo cierto es que la hija de Paz Padilla es casi o más conocida que su propia madre. Sí, Anna Ferrer, de 21 años, almacena más de 250.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Su ropa, viajes y simpatía hacen que cada vez seamos más los que nos hemos sumado a su comunidad en Instagram.

Las marcas del momento, como El Corte Inglés, Multiópticas o Daniel Wellington ya la han fichado para que publicite todos sus productos, y el contenido que sube a las redes sociales sirve de inspiración para miles de chicas, entre las que nos incluímos. A su corta edad, Anna no solo se dedica a Instagram, también estudia Economía (en inglés) en la Universidad Carlos III de Madrid y también saca tiempo para dedicarse a YouTube, donde se abrió un canal para subir sus vídeos.

Sus looks se basan en prendas de Zara, Bershka y Pull & Bear, y la mayoría de ellos son ideales para lucir el día a día, ir a la oficina o salir a cenar cualquier noche. Sin muchas extravagancia ni grandes lujos, Anna Ferrer es la ‘influencer’ perfecta para no perderse las grandes tendencias y conseguir looks tan sofisticados como los suyos sin vaciar los bolsillos.

