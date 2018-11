17 nov 2018

Parece que la guerra entre Elena Tablada y David Bisbal continúa y es que a pesar de que todos insisten en la intención de zanjar el tema, las polémicas declaraciones de ambos no dejan de aparecer en los medios. Y es que desde que Tablada declarase en 'Viva la Vida' que la relación entre ambos actualmente es "insostenible", los dardos envenenados entre los protagonistas no han cesado.

Y las últimas y polémicas declaraciones de la expareja de David Bisbal parece que no han ayudado nada a que el conflicto se relaje. Unas declaraciones en las que ha detallado lo duros que fueron los siete años de relación con el almeriense y a las que ahora David Bisbal ha respondido: "Nunca voy a contestar a las declaraciones de la madre de mi hija, si tengo algo que decirle tengo su mail y su teléfono, nunca se me ocurriría hacer algo público sobre todo porque estoy en la situación más feliz de mi vida", ha declarado tajante a su llegada al aeropuerto de Madrid, tras regresar de Barcelona del último programa de 'Operación Triunfo'.

Declaraciones a las que ha añadido: "Yo nunca me he manifestado porque mi trabajo es la música. No tengo que decir nada más, no es mi estilo ni voy a cobrar dinero de esto porque nunca lo he hecho, eso son otras personas". Unas contundentes palabras que no habrán sentado nada bien a Elena Tablada y tras las que seguro habrá nuevas declaraciones. Y es que la guerra entre Elena Tablada y David Bisbal atraviesa uno de sus momentos más tensos.

Sea como sea, lo que está claro es que el almeriense y su actual pareja Rosanna Zanetti están pasando por uno de sus momentos más felices, sobre todo después de desvelar hace unas horas el sexo del bebé que están esperando.

