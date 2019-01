3 ene 2019

Miriam ha acabado el año con el baile del gusano, y todos lo hemos visto o al menos aquellos que sigan su canal de Mtmad. Se encargó de hacer un directo en la última noche del año, y también de contar qué va a hacer con su premio de 'GH'.

En el vídeo se puede ver a Miriam muy objetiva y paciente con qué hará con el dinero, pero lo de ahorrar no es del todo cierto. "Hay que ser ahorrativa y hay que procurar invertir bien el dinero", decía. Pero esto después de darse algunos caprichos y de asegurarse seguir manteniendo estas cifras.

La ganadora de GH VIP 6 no sólo se ha llevado un maletín con 100.000€, también se ha asegurado futuras inversiones, y cómo no, en la televisión. A este grandísimo premio hay que sumarle que por participar en el programa le han pagado 60.000€ y que su paso por el Sábado Deluxe se estima en 30.000€. ¡Y esto no es todo! Tiene un contrato firmado como colaboradora en 'Sálvame Diario'. Parece ser que le está quitando el puesto a Raquel Bollo…

Entre los primeros caprichos que se ha dado la ganadora, está la peluquería. Pero no cualquiera. Miriam ha acudido, acompañada de su madre, a Lorena Morlote, una peluquería muy común entre los famosos. Pero sabe bien qué hará con el dinero y no será despilfarrarlo. "No se puede despilfarrar porque nunca sabes cuándo puede faltar el pan. Hay que luchar por nuestros sueños, levantarse temprano para buscar una oportunidad, esforzarnos y seguir adelante, y que así nadie no pueda nunca decirnos que no podemos. Sólo tenemos que poner actitud, empeño y una sonrisa".

Estos mismos seguidores son los que han insistido para saber cuál sería la inversión más grande que haría Miriam con su premio. Y después de comprarse un ordenador, ¡va a invertir en una casa!: "Quería compartir este secretito, que no se lo he contado a nadie todavía. Se ha especulado mucho, pero el dinero lo voy a invertir en una propiedad para mi mamita".

Miriam tiene claras sus prioridades, y hacer feliz a su madre es la primera de ella. La misma que la ha estado apoyando a ella con todas sus locuras. ¡Qué bonito Miriam!

Más noticias sobre Miriam Saavedra

- Miriam Saavedra: "Mónica Hoyos está enamorada de mí"

- Miriam Saavedra vuelve al trabajo desnudándose (literal) ante la audiencia

- ¿Cuánto ha ganado Miriam Saavedra con 'GH VIP'?